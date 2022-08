Stiri pe aceeasi tema

- Politica de discriminare și umilire a romanilor din Carei de conducerea exclusiv UDMR a Primariei Carei este permisa atat de guvernanți cat și de politicienii satmareni care tac complice. Primarul evazionist Kovacs merge la meciurile din finalele Memorialului Mircea Dohan la handbal, se inghesuie sa…

- Asociația romanilor refugiați și expulzați in 1940 urmare a Dictatului de la Viena, filiala Carei, a reușit azi sa schimbe placa deteriorata de la troița din Ianculești cu una noua, de calitate sporita. Maine are loc la Ianculești ziua satului și se cuvine ca Troița ridicata in memoria romanilor din…

- Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricută” Cluj-Napoca impreuna cu partenerul sau Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara a lansat proiectul “Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san – etapa…

- Primaria Carei se lauda cu proiecte de milioane de euro accesate in folosul comunitații dar cand mergi pe teren ies la iveala ori lucrari de mantuiala ori …lipsa lucrarilor. Un caz este cel intalnit la blocurile ce aparțin de cartierul Republicii, blocurile dispuse in semicerc, din spatele bisericii…

- Municipiul Carei este stat in stat. Brațul legii e prea scurt și nu ajunge și aici cand e vorba de tras la raspundere demnitari care fac parte din ONG-ul UDMR. Conducerii exclusiv UDMR a Primariei Carei i se permite orice de dragul menținerii unor alianțe politice, chiar și ascunderea modului de cheltuire…

- Compania Polaris va asigura serviciile de salubritate in aproape tot județul Gorj. Firma asigura serviciile de salubritate in municipiul Targu Jiu și deține și singurul depozit autorizat la nivelul județului Gorj. Acesta se afla tot in Targu Jiu. Firma din Drobeta Turnu-Severin, care pana pe 27 iunie…

- Ziua Drapelului a fost marcata la Carei in absența oricarui reprezentant al conducerii. Momentul solemn de la Monumentul Ostașului Roman a fost organizat de Direcția de Cultura prin directorul Bogdan Georgescu. La Carei nu s-au sfințit steagurile ridicate in jurul ansamblului monumental așa cum au procedat…

- Primaria Carei nu se dezminte și dovedește ca iși pastreaza aversiunea fața de manifestarile identitare romanești. Astfel, pa pagina sa oficiala nu a fost postat nimic despre evenimentul dedicat Zilei Eroilor de la Monumentul Ostașului Roman, eveniment la care primarul evazionist Kovacs a participat …