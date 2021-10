Stiri pe aceeasi tema

- Serialul Netflix “Squid Game”, despre un turneu mortal in care adulții joaca jocuri pentru copii in speranța de a caștiga un premiu mare in bani, are acum propria sa marca de criptomoneda care s-a lansat cu o creștere uriașa a prețului, scrie CNBC. SQUID se tranzacționeaza la 2,22 dolari, in creștere…

- SONDAJ| Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? In prezent, in cazul in care o localitate depașește incidența de 6 infectari de COVID la o mie de locuitori, unitațile școlare din aceasta iși muta activitatea…

- Florin Cițu a postat, vineri, un videoclip in care transmite un mesaj colegilor sai din PNL inainte de Congres și vorbește de nevoia Romaniei de reforme și investiții. „Ma voi bate pentru programul de guvernare pentru ca știu sigur ca este un program bun pentru romani. Economia Romaniei poate sa fie…

- Un cuplu proaspat casatorit din Chicago, și-a taxat invitații și a trimis facturi de cate 240 de dolari celor care au confirmat ca vin la nunta, dar nu s-au prezentat. Doug Simmons și Dedra McGee au recurs la acest gest pentru a-și putea recupera cheltuielile. Cuplul a postat facturile pe Twitter, alaturi…

- Khalil Haqqani, liderul taliban cautat de Statele Unite ale Americii și Organizația Națiunilor Unite, a fost fotografiat in capitala afgana Kabul, inaintea discuțiilor privind formarea unui nou guvern, relateaza BBC. Haqqani face parte din rețeaua cu același nume, care are printre adepți unii dintre…

- Narcisa Birjaru i-a surprins pe fani cu apariția de pe rețelele de socializare. Caștigatoarea sezonului cu numarul 9 al emisiunii ‘Chefi la cuțite’ disparuse pentru o perioada din mediul online. Cum s-a afișat acum? Narcisa Birjaru, din nou activa in mediul online: cum s-a afișat? Numele Narcisa Birjaru…

- ​Șeful Twitter, Jack Dorsey, mai are o companie importanta, Square, în zona de plați online, iar aceasta vrea acum sa preia o firma din domeniul serviciilor financiare și al comerțului online, la valoarea de 29 de miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...