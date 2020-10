A 12-a ediţie KINOdiseea - Festivalul de Film pentru Publicul Tânăr continuă A 12-a editie KINOdiseea - Festivalul de Film pentru Publicul Tanar continua pana pe 11 octombrie 2020, si aduce pe marile ecrane din aer liber cele mai noi filme pentru copii, dar numai bune pentru o seara petrecuta cu intreaga familie, in conditii confortabile si sigure, respectand toate normele de distantare fizica. Weekendul 2 - 4 octombrie, scurtmetraje pentru cei mici la Gradina Antipa si animatii clasice la Opera Comica pentru Copii Vineri, 2 octombrie, de la 19.30, la Gradina Antipa, copiii cu varste cuprinse intre 3 si 6 ani sunt asteptati sa se bucure de un calup de scurtmetraje din… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rafaela Marcaș, fosta concurenta la Exatlon, a trecut zilele trecute prin una dintre cele mai negre perioade din viața sa. Aceasta a fost batuta crunt, in noaptea de marți spre miercuri, de fostul sau iubit, care se afla sub influența bauturilor alcoolice. Totul a inceput in cursul nopții de marți spre…

- Festivalul KINOdiseea - editia a 12-a, care aduce pe marile ecrane cele mai noi filme pentru copii, va avea loc exclusiv in aer liber, incepand de joi si pana pe 11 octombrie, la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, miercuri, AGERPRES, in programul festivalului se regasesc…

- In Guvernarea PSD in urma proiectelor transmise de administrațiile publice locale din județul Botoșani, Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a alocat 44 de milioane de euro pentru modernizarea și construcția de gradinițe și refacerea școlilor și liceelor din județ.

- Cea de-a patra editie a American Independent Film Festival va avea loc intre 14 si 20 septembrie si va prezenta o selectie de filme independente americane recente, lansate in festivaluri ca Sundance, Cannes, New York, Tribeca, Telluride, Venetia, Toronto alaturi de proiectii speciale si intalniri online…

- Un tanar de 19 ani, bolnav de epilepsie, a fost folosit drept sclav de un barbat de 39 de ani din Satu Mare. Baiatul a fost lovit cu un ciocan, cu lanțuri sau cabluri electrice și nu era platit pentru munca sa, fiind ținut intr-un garaj din curtea individului care l-a sechestrat, conform DIICOT.

- Doi frati, unul de 48 de ani si altul de 50 de ani, administratorii unei balti din Mangalia au murit sambata seara chiar in balta pe care o administrau. Unul dintre ei se afla la pescuit, iar la un moment dat s-ar fi electrocutat, dupa care s-a inecat. Fratele sau a vazut scena, a intrat in apa si a…

- Despre interlopul Ciprian Napy, cel care l-a ucis pe liderul clanului Duduianu, s-a spus ca ar fi la poliție, acolo unde da declarații. In realitate, acesta este internat la un Spitalul din Capitala, iar starea sa este una precara. Impact.ro va prezinta informații in exclusivitate. S-a aflat unde este…

- Timotei Stuparu, Liviu Dragnea, Adrian Gadea și Danuț Cristescu, sunt cei 4 președinți ai Consiliului Județean pe care județul Teleorman i-a avut in ultimii 30 de ani. De departe, cei mai mulți ani petrecuți pe scaunul de șef al CJ Teleorman i-a avut fostul lider PSD, Liviu Dragnea (1996 – 2012). Cei…