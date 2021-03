96 cazuri noi de cazuri de COVID-19, în județul Mureș Pana astazi, 30 martie, in județul Mureș au fost confirmate 20.279 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 96 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 355 persoane cu test pozitiv in spitalele din județ. Alte 43 de persoane […] Articolul 96 cazuri noi de cazuri de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

