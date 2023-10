Un total de 9 stații pentru reincarcare vehicule electrice vor fi montate in Baia de Fier. Primaria Baia de Fier a obținut finantare nerambursabila, in suma de pana la 1.497.172 lei, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizand achizitia si montajul unui numar de 9 statii de reincarcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice. Finanțarea privește proiectul denumit „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 9 stații…