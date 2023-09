Pentru a marca aceasta zi, oameni obisnuiti si voluntari participa la actiunile de mobilizare pentru acordarea asistentei primare in situatii de criza. La 9 septembrie este marcata Ziua mondiala a primului ajutor, initiata de Federatia Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (FICR), care a trecut aceasta zi in calendarul sau de evenimente in 2000, fiind celebrata anual, in a doua sambata a lunii septembrie.Pentru a marca aceasta zi, oameni obisnuiti si voluntari participa la actiunile de mobilizare pentru acordarea asistentei primare in situatii de criza. In fiecare an, peste 100 de societati…