- Noua pacienți Covid-19 au murit luni din cauza lipsei de oxigen dupa ce un furtun de oxigen s-a spart într-un spital din Vladikavkaz, capitala republicii ruse Osetia de Nord, a anunțat ministrul sanatații, potrivit AFP."Noua pacienți afectați de coronavirus au murit din cauza lipsei…

- Noi restrictii sanitare au intrat in vigoare duminica in Israel, avand in vedere cresterea numarului de infectii cu coronavirus, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Mastile sunt din nou obligatorii pentru evenimentele in aer liber cu mai mult de 100 de participanti si chiar si la evenimentele cu mai…

- Rusia a inregistrat 23.508 de contagieri si 785 de decese de COVID-19 in ultimele 24 de ore, astfel incat bilantul deceselor provocate de aceasta boala de la inceperea pandemiei a ajuns in total la 160.137, informeaza luni autoritatile sanitare ruse citate de EFE. Moscova cu 75 de morti, se…

- CHIȘINAU, 22 iun - Sputnik. Inca 45 de moldoveni au fost confirmați pozitiv la noul tip de coronavirus. Acesta este rezultatul efectuarii a 5 591 de teste. Dintre acestea, patru sunt de import, din Rusia. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 256 232 de persoane infectate de la…

- Unul dintre subiectele care suscita un interes cu totul special in aceasta perioada este cel al numarului exagerat de morți pe care Ministerul Sanatații ii raporteaza de aproape doua saptamani. Sunt decese in dreptul statisticilor legate de COVID-19 și ne intrebam de ce acum și de ce cu sutele. Medicul…

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii au demarat, marti, un control la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce in spatiul public au aparut o serie de informatii cu privire la conditiile improprii de la morga unitatii, anunța Agerpres. "Este in derulare un control al Ministerului Sanatatii…