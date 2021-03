9 Martie – Cine au fost cei 40 de Mucenici. Tradiții și obiceiuri Sfinții 40 de Mucenici sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa in fiecare an pe data de 9 martie. Cu aceasta ocazie se respecta o serie de tradiții și obiceiuri in toata țara. Vezi cine au fost cei 40 de Mucenici. In religia creștin-ortodoxa, sarbatoarea de Mucenici are o simbolistica aparte și se sarbatorește pe data de 9 martie, imediat cum se incheie Babele de Martie. Astfel, pentru 9 martie, gospodinele pregatesc cele mai gustoase rețete de mucenici, iar pe langa asta, cea mai cunoscuta tradiție a zilei este aceea de a consuma 40 de pahare cu vin.Cei 40 de MuceniciIn calendar ortodox 2021, pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

