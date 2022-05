9 mai: Ce se sărbătorește de fapt azi Daca nu știați, data de 9 mai are o tripla semnificație: Ziua Independenței – cand Romania devine stat independent, Ziua Victoriei – care marcheaza victoria puterilor aliate in fața Germaniei naziste și Ziua Europei. Sa incepem cu Ziua Independentei, proclamata in 1877. Razboiul romano-ruso-turc din anul 1877, denumit și Razboiul de Independența, a dus la ruptura definitva a țarilor romane in raportul de vasalitate fața de Imperiul Otoman. Armata Imperiului Rus, mult mai numeroasa, cu sprijinul militarilor romani, reușesc sa ii invinga pe turci. La 9 mai 1877 Mihail Kogalniceanu, ministrul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

