Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Nico prefera vacanțele in Romania. Spre deosebire de majoritatea artiștilor de la noi, n-a bifat pana acum nici Turcia, nici Dubaiul, dar ne asigura ca a fost in cateva locuri exotice. De cațiva ani, vedetele autohtone iau cu asalt Dubaiul, fie vara, fie iarna și se intorc de acolo de unde…

- Vacantele la munte sunt perfecte pentru orice anotimp, cu atat mai mult vara, atunci cand caldurile sunt tot mai greu de suportat. Indiferent ce regiune din tara ti-ai alege sa vizitezi, obiective turistice sunt nenumarate, trebuie numai sa vrei sa le...

- SUA reprezinta o destinație de vis pentru nenumarate persoane din lumea intreaga si asta pe buna dreptate deoarece America orefa locuri de vizitat uimitoare pentru toate gusturile. Oricine a vizitat macar pentru cateva zile SUA si-a dorit sa se intoarca cu prima ocazie.

- Exista aproximativ 200 de țari și peste 2.5 milioane de orașe și fiecare dintre ele are ceva de aratat turiștilor, dar cateodata, acele locuri de interes major sunt atat de diferite incat par desprinse dintr-o alta lume, scrie feminis.ro.

- Deputatul Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al PNL, spune ca majoritatea guvernamentala ar trebui sa puna in practica masteratul didactic daca ar dori sa faca ceva pentru viitoarele generatii si solicita in acest sens premierului si liderilor coalitiei aplicarea prevederilor Legii educatiei din anul…

- Jumatate dintre turistii care sarbatoresc 1 Mai pe litoral sunt bucuresteni. In locul lor, in Capitala petrec strainii. Terasele si barurile din Centrul Vechi au fost pline azi noapte de tineri care cred ca au gasit in Romania formula fericirii: un loc nou si preturi comparabile cu cele din tarile lor.

- Zona satelor aradene aflate la poalele muntilor Codru Moma are un bogat potential turistic, dar este greu accesibila si prea putin cunoscuta, chiar de cei aflati in cautarea unor locuri care le pot oferi surprize neasteptate. Un complex de monumente si un obicei specific locului Comuna Almas, aflata…

- Plaje superbebe, animale exotice, safari, parcuri naturale, vreme calduroasa tot timpul anului, unele dintre cele mai bune vinuri, nu e de mirare ca tour-operatorii obișnuiesc sa spuna despre Africa de Sud ca e ”O lume intreaga intr-o singura țara”.