Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce companiile farmaceutice din intreaga lume se concureaza pentru a-și finaliza studiile privind vaccinuri anti-Covid-19, logistica care va fi necesara pentru a le livra in toate colțurile lumii va intra in centrul atenției și va reprezenta o misiune extrem de complexa, noteaza CNN.”Livrarea…

- Desi nu se stie cand si de unde va fi livrat vaccinul, IATA deja colaboreaza cu linii aeriene, aeoporturi, organizații de sanatate și companii farmaceutice, pentru a pune la punct un plan global de livrare. "Livrarea in siguranța a vaccinului pentru COVID-19 va fi misiunea secolului pentru…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii indeamna statele lumii sa mentina restrictiile anti-COVID. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat ca o deschidere fara un control asupra noului coronavirus este o ''reteta a dezastrului'', scrie Agerpres.Tedros a admis faptul ca multi…

- ”In scenariul de baza al Coface, cifra de afaceri a companiilor listate din sectorul transporturilor globale va fi cu 32% mai mica in trimestrul 4 din 2020 si cu 5% mai mica in trimestrul 4 din 2021 comparativ cu trimestrul 4 al anului 2019. In ipoteza unui al doilea val de pandemie in trimestrul 3…

- Compania va retrage toate cele 31 de avioane model 747-400 cu trei ani mai devreme decat planuise in mod initial. Ulterior, operatorul a declarat ca va inlocui mai multe avioane cu modele mai moderne si eficiente precum Airbus 350 si Boeing 787 Dreamliner, ca parte a eforturilor de atingere a nivelului…