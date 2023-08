Stiri pe aceeasi tema

- Veneția, orașul aflat pe apa considerat o perla a Italiei, a fost intotdeauna o destinație turistica iconica. Fie ca admiri celebra Piața San Marco sau te plimbi cu barca prin labirintul apelor, Veneția iți ofera senzații unice și o experiența de neuitat. Cu toate acestea, odata ajunși in Veneția, unele…

- Dan Helciug, in varsta de 48 de ani, a facut parte din echipa de televiziune a emisiunii „Rivalii” de la TVR, iar recent a fost vazut in Veneția, insa nu pentru a susține un concert și nici in vacanța cu familia. Interpretul a dezvaluit ce planuri are pe plan muzical.„Sunt in continuare creativ și am…

- Industria turismului din Egipt experimenteaza in prezent o renastere semnificativa, deoarece tara a devenit o destinatie populara atat pentru calatorii interni, cat si internationali. Issa a mai afirmat ca turistii germani au reprezentat cel mai semnificativ numar intre turistii straini care au vizitat…

- Zborurile de la Roma, Napoli, Pisa și Alghero din insula Sardinia spre București nu au fost anulate, dar vor avea intarzieri la decolare, potrivit unei corespondențe din Italia a Radio Romania Actualitați VEZI tabela plecari/decolari Otopeni Calatorii cu bilete spre Cluj-Napoca de la Roma, Veneția…

- Un turist care se afla intr-o excursie in nordul Italiei, a fost surprins de pretul exorbitant pe care l-a platit pentru o sticla de apa de jumatate de litru la o terasa din centrul orasului Como. Nemultumit de situatie, turistul a publicat nota de plata pe o retea sociala, iar imaginea a devenit rapid…

- Vestul tarii a fost maturat iar de vijelii. Ploile torentiale au acoperit strazi si au inundat case, iar grindina a distrus legumele cultivatorilor. Sunt avertizari de vremea severa pana marti, in aproape toata tara. In Resita a fost din nou cod rosu de vreme severa. Mai multe case au fost despartite…

- Premierul italian Giorgia Meloni a vizitat zona calamitata de inundațiile care au ucis 14 oameni in nord-estul țarii. Ea s-a grabit sa revina de la summitul G7 din Japonia, și-a pus cizme de cauciuc și a mers sa vada zona devastata. Meloni le-a promis localnicilor ca va gasi resursele necesare pentru…

- Masinile vor fi interzise de luni, 15 mai, pe ulitele satului sasesc Viscri, aflat in patrimoniul UNESCO. Aici deține mai multe proprietați și regele Charles al III-lea al Marii Britanii. Autoritațile au anunțat ca turiștii nu vor mai avea acces cu mașinile in satul Viscri, o destinație turistica populara…