- O ceremonie de comemorare la 80 de ani de la scufundarea navei “Struma” in Marea Neagra, cand si-au pierdut viata 769 de evrei romani a avut loc, marti, in Portul Constanta, la eveniment fiind prezent si ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- La 24 februarie 1942, nava „Struma“, pe care erau imbarcati 770 de evrei care se refugiau in Palestina, a fost torpilata de un submarin sovietic in Marea Neagra. David Stoliar, singurul supravietuitor, a murit in 2014, in SUA, la varsta de 92 de ani.

- Pe 30 ianuarie 1945, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, nava Wilhelm Gustloff era scufundata in Marea Baltica de un submarin sovietic, in timp ce transporta peste 9.000 de oameni. Scufundarea pachebotului german este considerata cea mai mare tragedie navala din istorie.

- Viceamiralul in retragere Mircea Caragea a implinit marti, 18 ianuarie, venerabila varsta de 103 ani. Cu acest prilej seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, si a exprimat recunostinta fata de importantele servicii pe care le a adus tarii noastre tanarul locotenent Mircea…