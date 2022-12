8 Tendințe ale anului 2023 pentru Amenajări interioare Este final de an și designerii au facut deja predicții in ceea ce privește tendințele anului 2023 pentru design și amenajari interioare. Fie ca vrei sa-ți renovezi locuința, fie ca tocmai te-ai mutat sau te vei muta in apartamente noi Iași , te poți inspira din noile trenduri de design interior pentru a-ți amenaja locuința intr-un mod cat mai funcțional și estetic. In acest articol iți prezentam 8 tendințe de top pentru amenajari interioare in 2023. Design Tradițional și Influențe clasice Se pare ca in 2023 stilul minimalist de design interior va fi inlocuit de stiluri cu interioare tradiționale,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SAP „Gazprom” anunța ca SA „Moldovagaz” a achitat datoria pentru gazele naturale livrate in luna noiembrie. In acest sens, concernul rus a decis sa nu reduca volumul gazelor naturale transportate spre R.Moldova, conform deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat o decizie care vizeaza o procedura de achizitie organizata de Primaria Albesti din judetul Constanta Achizitia face referire la elaborare Proiect tehnic, DTAC si Detalii de executie aferent obiectivului de investitii Infiintare retea distributie…

- Gazprom va reduce cu 56,5% livrarile de gaze naturale, din 1 decembrie. Anunțul a fost facut de catre Constantin Borosan, Secretar de Stat al Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii regionale.

- Sarbatorile de iarna vor fi marcate si in acest an de Primarie cu un Targ de Craciun, sistem de iluminat festiv si Revelion in strada. Un prim pas in acest sens va fi facut peste cateva zile, in plenul Consiliului Local (CL): evenimentele propuse vor fi supuse aprobarii consilierilor locali. In primul…

- E.ON a oferit primul raspuns oficial in cazul parohiilor catolice din Iasi care au primit facturi in avans pentru plata gazelor naturale de peste 10.000 de lei. In urma explicatiilor obtinute inca din materialul publicat anterior de „Ziarul de Iasi", cei de la Episcopia Romano-Catolica au precizat ca…

- De acum va puteți schimba furnizorul de energie electrica și gaze naturale online. Cat de mult se reduce timpul de așteptare Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrica și gaze naturale se simplifica. ANRE a anunțat ca a finalizat realizarea platformei online, iar romanii vor putea face…

- Sa recunoastem, urmarim trendurile. Chiar daca nu le punem neaparat in practica, ne place sa stim ce se poarta, ce culori sunt la moda, cum sa fim cat mai actuali cu putinta in fashion si nu numai. Asa ca, desi, poate, nu avem niciun gand sa scimbam ceva prin casa, asteptam cu sufletul la gura parerile…

- Liceenii de la Bratianu au sarbatorit… altfel Ziua Educației: cu un marș prin centru Piteștiului pentru a atrage atenția asupra schimbarilor climatice și a felului cum ne afecteaza acestea pe fiecare dintre noi și o dezbatere despre importanța reciclarii și a colectarii selective a deșeurilor. La invitația…