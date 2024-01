Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E58, pe raza localitatii Dumbraveni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in…

- A fost activat Planul Roșu de intervenție, dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent in localitatea Danila, județul Suceava. Din primele informații, 10 persoane au fost ranite. „Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru asigurarea asistenței medicale de urgența, la nivelul județului Suceava…

- Autoritatile din judetul Suceava au activat, miercuri dimineata, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier produs in localitatea Danila, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate trei autoturisme…

- In localitatea Costesti a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autobuz, transmit reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. In localitatea Costesti a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autobuz, transmit reprezentantii Inspectoratului General…

- Trei persoane, printre care un copil in varsta de 8 ani, au fost ranite luni, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, produs in municipiul Vaslui, informeaza Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica seara, intr un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, produs pe DN 1, in localitatea Floresti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Prahova, conform Agerpres. Cinci persoane au fost ranite, duminica seara, intr un accident…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU un accident rutier a avut loc in judetul Arges, in care a fost implicat un microbuz. "Avand in vedere numarul de persoane implicate, la nivelul judetului Arges, unde a fost primit apelul de urgenta, a fost activat Planul Rosu de Interventie",…

- O tanara de 19 ani a decedat si trei persoane au fost ranite intr un accident rutier produs sambata seara la intrarea in localitatea satmareana Dorolt, fiind implicate trei autoturisme, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Somes.Potrivit sursei citate, in urma impactului au rezultat…