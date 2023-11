8 noiembrie, zi de mare sărbătoare. Tradiții de Sfinții Mihail și Gavriil Una dintre cele mai importante sarbatori ale lunii noiembrie le este dedicata Sfinților Mihail și Gavriil, cei doi Arhangheli fiind sarbatoriți impreuna. Ziua de 8 noiembrie este marcata de numeroase tradiții și superstiții, iar de unele dintre acestea se ține cont cu sfințenie in popor. Fiind o sarbatoare cu cruce roșie, in aceasta zi nu se muncește. Nu se spala, nu se da cu matura, nu se coase și nu se lucreaza in curte sau la camp. Mihail și Gavriil sunt considerați cei mai importanți ingeri și au fost ridicați de Biserica Ortodoxa la rang de Arhangheli. Sunt sarbatoriți in aceeași zi, in fiecare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Mihail și Sfantul Gavriil sunt doi dintre arhanghelii ce ocupa un loc special in credința creștina, iar sarbatoarea lor, care are loc la 8 noiembrie, este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox. Exista cateva tradiții și superstiții de Sfinții Mihail și Gavriil 2023.…

- Sambata, 4 noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta in popor și sub denumirea de ”Moșii de toamna”. ”Mosii de toamna” sunt pomeniți in fiecare an in prima sambata din noiembrie. In biserici au loc slujbe si se impart pachete cu mancare…

- Moșii de toamna 2023 sau Sambata Morților este un prilej de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi și este o zi importanta pentru creștinii ortodocși. De aceasta zi sunt legate multe tradiții bisericești, precum și obiceiuri populare.Ce inseamna Moșii de toamna sau Sambata MorțilorPotrivit tradiției,…

- Moșii de toamna 2023 sau Sambata Morților este un prilej de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi și este o zi importanta pentru creștinii ortodocși. De aceasta zi sunt legate multe tradiții bisericești, precum și obiceiuri populare.Ce inseamna Moșii de toamna sau Sambata MorțilorPotrivit tradiției,…

- Sfanta Cuvioasa Parascheva, traditii si obiceiuri: Ce e bine sa faci pe 14 octombrieIn fiecare an, pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxa praznuieste sarbatoarea cu cruce rosie de Sfanta Parascheva de la Iasi. Sfanta Parascheva, cunoscuta in traditia populara drept "Sfanta Vineri" a trait pe pamant…

- Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Ioachim si Ana sunt parintii Fecioarei Maria. Acestia, desi inaintati in varsta, s-au rugat neincetat pentru a avea un prunc. La scurt timp, dorinta li s-a implinit. Ingerul Gavriil i-a vestit ca ruga lor…

- Calendarul ortodox este o sursa inepuizabila de ințelesuri și semnificații spirituale. In data de 6 septembrie, Biserica Ortodoxa sarbatorește un eveniment deosebit: Pomenirea minunii Sfantului Arhanghel Mihail in Colose. Dar ce inseamna aceasta sarbatoare și care este importanța ei?Minunea Sfantului…

- Moșii de toamna 2023 sau Sambata Morților este un prilej de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi și este o zi importanta pentru creștinii ortodocși. De aceasta zi sunt legate multe tradiții bisericești, precum și obiceiuri populare.Ce inseamna Moșii de toamna sau Sambata MorțilorSambata morților…