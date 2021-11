8 noiembrie: Marele praznic al Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Ce e bine de făcut azi Pe 8 noiembrie, in fiecare an, este marele praznic al Sfinților Arhangheli Mihail si Gavriil, numiți in tradiția romaneasca și Sfinții Voievozi ai oștirilor cerești. Spre deosebire de toti ceilalti ingeri, arhanghelii poarta, pe langa aripi si sabii, iar in plus, Arhanghelul Gavriil poarta cheile Raiului. Arhanghelul Mihail, considerat cel care transmite rugaciunile adresate de credinciosi Tatalui ceresc, este cel dintai dintre ingerii pazitori care s-a luptat cu ingerii razvratiti impotriva lui Dumnezeu. Fara prea multe vorbe, Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

