8 martie - zi liberă pentru bugetarii moldoveni CHIȘINAU, 8 mart - Sputnik. Bugetarii au zi libera luni, pe 8 martie, cand sarbatorim Ziua Internaționala a Femeii. Aceasta data a fost inclusa in calendarul zilelor de odihna pentru anul 2021. Deoarece ziua de 8 martie este declarata drept zi libera prin lege, aceasta nu va fi recuperata intr-o alta zi. Priviți in infograficul Sputnik ce alte zi libere mai sunt programate in acest an. © Sputnik / MoldovaCalendarul sarbatorilor legale din 2021 © Sputnik /sarbatorilor legale din 2021 Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din Telegram >>>

