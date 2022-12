8 lucruri fascinante pe care nu le știați despre trandafiri Mai mult decat un clișeu de Valentine’s Day, trandafirii sunt cea mai iubita floare din lume și, pe buna dreptate, aceste flori sunt uimitor de versatile. Ele vin intr-o gama uimitoare de forme, dimensiuni și nuanțe, facandu-le florile favorite in curțile și gradinile din intreaga lume. In plus, trandafirii sunt comestibili și de acest lucru s-au bucurat in mod frecvent vechii romani și egipteni. Specialiștii in trandafiri de la FamousRoses au realizat un top al celor mai fascinante lucruri despre aceasta floare absolut uimitoare. Trandafirii…