8 elevi din Germania au vandalizat o școală, provocând daune uriașe Opt elevi cu varste cuprinse intre zece si 14 ani au patruns weekendul trecut intr-o scoala din Germania, unde au spart ferestre, au dat foc la gunoaie si au golit stingatoarele de incendii, a anuntat luni Politia din landul german Renania de Nord – Westfalia, informeaza DPA.Pagubele materiale constatate la scoala din Eschweiler, un oras aflat la sud-vest de Dusseldorf, au fost estimate la 150.000 de euro.Elevii teribiliști au spart peste 20 de ferestre si usi, au incendiat gunoaie si apoi au folosit extinctoarele scolii pentru a stinge incendiul pe care l-au declansat.Cativa profesori care se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Opt copii, cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, au patruns weekendul trecut intr-o scoala din Germania, unde au spart ferestre, au dat foc la gunoaie si au golit stingatoarele de incendii, a anuntat luni Politia din landul german Renania de Nord – Westfalia, informeaza Agerpres . Pagubele materiale…

- Opt copii cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani au patruns, weekend ul trecut, intr o scoala din Germania, unde au spart ferestre, au dat foc la gunoaie si au golit stingatoarele de incendii, a anuntat luni Politia din landul german Renania de Nord Westfalia. Pagubele materiale constatate la scoala…

- Armin Laschet si-a asumat sâmbata 'responsabilitatea' esecului taberei sale conservatoare la alegerile federale din Germania de la sfârsitul lunii septembrie, admitând ca partidul sau trebuie sa se pregateasca sa intre în opozitie, dupa 16 ani în care s-a aflat…

- Politia din Germania, Spania si Tarile de Jos au desfasurat luni dimineata o serie de perchezitii coordonate care au vizat dezmembrarea unei retele de traficanti de droguri, informeaza DPA. Procurori germani au declarat ca au fost efectuate perchezitii simultane la 13 proprietati situate in…

- Doi adolescenți de 17 ani au fost impușcați intr-un liceu din statul american Virginia. Alte doua persoane au fost ranite, informeaza Antena3 . A fost arestat un baiat, care in urma unei altercații ar fi scos pistolul și ar fi inceput sa traga. Nu se știe momentan daca acesta era colegul celor patru.…

- Politia a dejucat un posibil atac islamist asupra unei sinagogi din vestul Germaniei si a arestat patru persoane, printre care si un sirian de 16 ani, in legatura cu atacul, a anuntat ministrul de interne din landul Renania de Nord - Westfalia, relateaza Reuters. Autoritatile un primit "un…

- Elevii revin in banci in septembrie in majoritatea țarilor europene, ca sa se evite pierderile de invațare determinate pana acum de orele online, scrie publicația Școala 9 . Ce reguli privind purtarea maștii, distanțarea și ventilația au stabilit țari precum Franța, Italia, Spania, Germania, Austria…