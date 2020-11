CJ Brașov a alocat 7,7 milioane de lei pentru deszapezirea din aceasta iarna. Peste 66 de kilometri de drumuri sunt oficial inchise pe perioada sezonului rece. Plenul Consiliului Judetean Brasov s-a intrunit in sedinta ordinara a lunii noiembrie. Printre cele mai importante decizii adoptate astazi se numara Planul operativ de deszapezire pe drumurile județene pentru iarna 2020-2021. Ca in fiecare an, pentru efectuarea activitatii de deszapezire a drumurilor judetene, coordonata...