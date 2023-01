7,6 milioane de lei pentru CET Hidrocarburi

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, a anunțat o știre bomba pentru iubitorii plimbarilor pe bicicleta. ”Consiliul Județean Timiș este liderul parteneriatului dintre județele: Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara care tocmai a caștigat o finanțare de 142.642.500 de euro pentru…

- Proiectul depus in parteneriat de cele patru județe din Regiunea Vest, pentru susținerea din fonduri PNRR, pentru realizarea de piste de biciclete care sa lege localitațile a fost aprobat la finanțare. Așadar, Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara au caștigat o finanțare de 142.642.500 de euro pentru…

- ROCA Agri RDF, holdingul de agricultura dezvoltat prin parteneriatul dintre ROCA Investments și RDF SA Arad, a realizat la finalul primelor noua luni din acest an o cifra de afaceri de 100 milioane euro. Intr-un context economic dificil, marcat de seceta și de razboiul de la granițele Romaniei, holdingul…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, da o veste buna fermierilor cultivatori de usturoi. In ședința de azi, Guvernul Romaniei a majorat bugetul total al unui program de ajutor pentru cultivatorii romani de usturoi, de la 4,5 milioane euro la 5,268 milioane euro. Aceasta masura a fost adoptata deoarece s-a…

- Polițiștii și procurorii DNA fac miercuri 162 de perchezitii in București și alte șapte județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala si coruptie. Surse judiciare au precizat pentru Libertatea ca se fac verificari la Direcția Regionala Vamala Iași. Prejudiciul se ridica la suma de 58 de milioane…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, da o veste buna pentru fermierii ale caror culturi au fost afectate de seceta pedologica. Guvernul a aprobat astazi o schema de ajutor in valoare totala de 365,6 milioane lei sub forma de grant financiar acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna…

- ARAD. A fost premiera, miercuri, in Consiliul Local Municipal, cel putin pentru ultimele doua-trei mandate. Pe ordinea de zi a sedintei ordinare din luna octombrie s-a aflat un proiect de hotarare initiat de TOTI consilierii locali municipali! Care proiect, desigur, a fost aprobat in unanimitate.

- CARAȘ-SEVERIN – Primariile Obreja și Brebu refuza sa aloce 5.000 de metri patrați proiectului din care ar avea numai de caștigat! Odata alocate, aceste suprafețe ar putea fi dezmembrate, urmand sa se faca un extras CF separat, pe care sa aiba dreptul de a lucra ADI-ul din care fac parte cele doua comune.…