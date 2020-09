Stiri pe aceeasi tema

- Ca este una dintre cele mai curajoase vedete din Romania nu mai este pentru nimeni un secret. Imaginea virala cu Andreea Esca. Iata cum a aparut in fata fanilor vedeta de la PRO TV! Andreea Esca, imagine virala de ziua ei In urma cu doar cateva zile, Andreea Esca a sarbatorit, alaturi de familie si…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Emil-Danuț Halalai: Susțin TOTAL candidații PRO Romania care intra in alegerile din luna septembrie! Pentru cine ma cunoaște, e clar ca nu sunt, neaparat, un om al vorbelor cat, mai degraba, un om care acționeaza, care cauta și gasește soluții. Fara condiționari…

- Actualul primar al municipiului, Dorin Florea, și consilierul sau, Claudiu Maior, cu sprijin din partea partidului PRO Romania, și-au lansat ieri candidaturile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, respectiv de primar al municipiului Targu-Mureș. Claudiu Maior, candidatul la primarie,…

- Unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Romania, Chemal Taner, a murit rapus de noul coronavirus. Acesta avea printre clienți mai multe vedete, printre care și Andreea Esca și soțul acesteia, Alexandre Eram.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 94: 10 fatalai disperați…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, liberalul Ovidiu Raețchi, l-a laudat pe șeful statului pentru faptul ca Romania a obținut, azi, 80 miliarde euro pentru proiecte europene, punctand ca aceasta este “ o umbrela economica necesara pentru depașirea crizei”:Vezi și: Andreea Esca rupe tacerea:…

- Campioana de la CSM Focșani 2007, Claudia Prisecaru, a terminat prima serie a curselor de pregatire de la reluarea concursurilor din Ungaria, in condițiile in care, in Romania, prima competiție de atletism anunațata de Federația de specialitate este cea din 24-25 iulie, Cupa Romaniei open juniori. Joi,…

- Florin Mergea se pregatește pentru o cursa de 24 de ore in SimRacing. Vicecampionul olimpic la tenis in proba de dublu a devenit unul dintre cei mai buni piloți in simulator din Romania. El se antreneaza pentru cursa de la Spa-Francorchamps de la sfarșitul acestei saptamani, competiție care va dura…

- Patronii firmei de ochelari Lensa i-au chemat pe angajați in continuare la munca, deși se expuneau la un pericol, totul pentru a nu pierde din clienți, au declarat angajați din firma pentru Libertatea. Contactat de redacție, Daniel Craciun, patronul firmei, a spus ca nu poate sa raspunda intrebarilor.…