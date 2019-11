Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit oficialilor AJOFM, la eveniment au participat 619 persoane, dintre care 415 absolventi, acestea avand la dispozitie 782 de locuri de munca. La eveniment a participat si ministrul demis al Muncii, Marius Budai, care le-a transmis participantilor la bursa ca somajul este la cel mai…

- Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in Romania, Bulgaria si Cipru, a raportat un profit anual net de 162,9 milioane de euro (179,27 milioane de dolari), de la 151,10 milioane de euro in precedentul an fiscal. Vanzarile au urcat cu 8,2% in trimestrul doi din 2019, depasind…

- Romania, cu 328 de jucatori profesionisti inregistrati, este pe locul 31 in lume la competitiile de eSport, cu castiguri care depasesc 3,3 milioane de dolari, in timp ce Bulgaria, cu un numar ceva mai mic de jucatori, este pe locul 20 in lume si a inregistrat castiguri de peste doua ori mai mari…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a emis o factura de penalitați de 8,5 milioane de euro producatorului de transportoare Piranha V, General Dynamics, dupa ce compania americana a intarzit cu 8 luni termenul limita de predare a primelor de mașini de lupta comandate. Asta in condițiile in care Romania…

- Sunt peste 50 de festivaluri pe an, în România, la care cei cu afaceri cu food truck-uri îsi pot vinde produsele. Dar cu toate ca aceasta industrie se apropie de o valoare de 15 milioane de euro, problema lipsei de personal se face simtita, spun organizatorii unui festival ce promoveaza…

- IKEA Romania, subsidiara locala a retailerului suedez de mobila si decoratiuni cu acelasi nume, a terminat anul 2018 cu o pierdere neta de 8 milioane de lei (1,7 mil. euro), fata de un profit net de 24,2 milioane de lei (5,2 mil. euro) in anul anterior, anunța Ziarul Financiar.Pierderile vin…

- In comuna Vorona, judetul Botosani se afla unul dintre cele mai moderne licee de la tara, din Romania. Pentru modernizarea acestuia au fost investite 6 milioane de euro si dispune de conditii europene pentru educatie. Reprezentatii liceului spun ca promovabilitatea a crescut odata cu imbunatatirea substantiala…

- Severin Tcaciuc a fost initial condamnat la patru ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, insa pedeapsa i-a fost scazuta pentru perioadele in care a stat in arest preventiv in penitenciarul din Botosani, potrivit antena3.ro. Omul de afaceri din Suceava a reusit sa iasa din tara, dupa ce a fost eliberat…