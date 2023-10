Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) O pondere de 71% dintre evreii din Romania considera ca in țara noastra exista antisemitism, arata un sondaj realizat de Avangarde la comanda Institutului Elie Wiesel. Institutul Elie Wiesel susține ca evreii din Romania sunt „ingrijorați de antisemitism” Cercetarea Avangarde a fost realizata intre 1 august și 1 octombrie, pe 440 de […] Articolul 71% dintre evreii din Romania considera ca exista antisemitism in țara noastra. Aproape un sfert susțin ca au fost victimele unor remarci antisemite apare prima data in Curierul National .