- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- Doi jurnalisti danezi au fost raniti in tiruri, sambata, in nord-estul Ucrainei, insa viata nu le este in pericol, relateaza AFP. Jurnalistul Stefan Weichert si fotograful Emil Filtenborg Mikkelsen au fost raniti prin impuscare in timp ce realizau un reportaj pentru un ziar danez in apropierea orasului…

- Sambata, a treia a razboiului din Ucraina, a inceput cu lupte grele pe strazile din Kiev. Armata și civilii ucraineni opun ocupanților ruși o rezistența la care Kremlinul nu se aștepta potrivit seviciilor internaționale. Raiduri aeriene au fost raportate in cel puțin șase orașe din Ucraina, scrie presa…

- Granicerii ucraineni aflati la post pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, au refuzat sa se predea si au injurat nava rusa de la bordul careia s-a tras asupra lor, arata o inregistrare audio ale ultimelor schimburi de replici intre ucraineni si marina rusa, relateaza AFP si CNN. CNN transmite ca, potrivit…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- Salvamontiștii din Maramureș au intervenit, joi seara, 4 februarie, pentru recuperarea a trei refugiați din Ucraina, care au trecut frontiera si au ajuns intr-o zona muntoasa din apropierea localitaților Petrova-Ruscova, unde zapada era foarte mare. Cei trei, doi barbati si o femeie, au sunat la 112…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au raportat, sambata, peste 1.500 de incalcari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, cel mai mare numar inregistrat in acest an, informeaza The Guardian. Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au…