- DSP Alba a inceput operațiunea de distribuire in județ a vaccinului anti-gripal tetravalent. Peste 1.000 de doze au fost deja repartizate catre medicii de familie și catre unitațile sanitare, dintr-un prim stoc de aproximativ 6.500. Ministerul Sanatații a anunțat ca anumite categorii vor avea prioritate…

- Zeci de școli din Spania au inregistrat cazuri noi de coronavirus in prima saptamana de cursuri, a declarat joi Isabel Celaa, ministrul educației, scrie Anadolu Agency. Asta in contextul in care mai mult de 12.000 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate vineri in Spania, potrivit ultimului bilant…

- Milioane de romani sunt copleșiți de inceperea noului an școlar in contextul pandemiei de COVID-19. De la incertitudinea desfașurarii orelor de curs pana la prezentarea diverselor acte, parinții nu știu incotro sa o ia. Potrivit ministrului Sanatații, elevii și preșcolarii sunt obligați sa prezinte…

- Ministerul Sanatații din Regiunea Omsk susține ca in timpul spitalizarii lui Aleksei Navalnii s-au efectuat studii pe o gama larga de substanțe sintetice, inclusiv inhibitori, care au prezentat rezultate negative. RIA Novosti scrie despre acest lucru cu referire la minister.

- Ministerul Sanatații a anunțat ca, in acest an, vaccinarea impotriva gripei sezoniere va incepe cu o luna mai devreme, pentru a se evita suprapunerea virusului gripal cu cel SARS-CoV2. Pe de alta parte, ministrul Sanatații spune ca a solicitat Uniunii Europene zece mii de doze de vaccin impotriva coroavirusului,…

- Nelu Tataru a declarat marti ca medicii de familie care monitorizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu vor fi cooptati si in anchetele epidemiologice care vor fi desfasurate. Ministrul Sanatatii a vorbit si despre cele 994 de cazuri noi de infectare, confirmate in ultimele 24 de ore. El…

- In vreme ce mai multe persoane internate pentru tratarea COVID-19 au solicitat externarea pe proprie raspundere din spitalele din țara, in urma deciziei CCR, un barbat din Iași le-a cerut medicilor sa mai ramana in spital și dupa ce s-a vindecat de infecția cu noul coronavirus. Medicii de la Spitalul…