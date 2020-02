Stiri pe aceeasi tema

- Gala Muntelui, evenimentul anual care celebreaza la ALPIN FILM FESTIVAL performanța romaneasca in domeniul sporturilor montane, ajunge anul acesta la cea de-a 5-a ediție. Pe 29 februarie, de la ora 14:00, sportivii care au inregistrat cele mai mari succese in 2019 vor fi aplaudați și recompensați pentru…

- ALPIN FILM FESTIVAL (AFF) – unicul eveniment din Romania dedicat culturii și educației montane, revine in perioada 24 februarie – 1 martie la Brașov, Bușteni și Predeal. O proiecție de gala a documentarului Superhombre (r. Mircea Gherase, Lucian Mircu), despre cunoscutul alpinist timisorean Horia Colibasanu,…

- Traficul a inceput sa creasca pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile montane, a informat, vineri dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Sunt coloane de autoturisme pe Centura de Vest a orasului Ploiesti si, de asemenea, se circula in conditii…

- Peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, potrivit unui studiu realizat de OLX Cazare si Turism, iar printre cele mai populare destinatii montane se numara Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Busteni si Vatra Dornei.