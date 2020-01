7 TRUCURI ca să scapi de pofta de DULCE și fast food Consumul de dulciuri și de alimente nesanatoase, cum sunt cele de tip fast food, este daunator atat pentru sanatate, cat și pentru silueta. Stresul cotidian și programul dezorganizat ne poate impinge sa consumam aceste alimente compulsiv, in detrimentul celor sanatoase. Este necesar sa fim conștienți de acest tip de comportament și sa facem ordine in rutina de zi cu zi. Exista insa și cateva trucuri eficiente care ne ajuta sa nu ne napustim zi de zi asupra acestor delicii... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

