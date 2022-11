Peste 55 de milioane de oameni traiesc azi cu demența in intreaga lume și apar aproape 10 milioane de cazuri noi in fiecare an. Dar nu este o consecința inevitabila a imbatranirii. Stilul de viața are un impact mai mare decat il au genele asupra riscului, spune un cercetator in neuroștiințe. El a dezvaluit cele 7 reguli pe care le urmeaza pentru a-și menține creierul in forma.