7 motive să plătești online cu cardul când achiziționezi servicii online Cu mai mult de 4 din 5 gospodarii din Romania conectate la internet și cu un apetit tot mai mare al romanilor de toate varstele pentru accesarea serviciilor online, țara noastra se dezvolta din ce in ce mai mult in plan digital. Fiecare nou raport cu privire la numarul de romani online, conexiuni de internet fix sau mobil, acoperire date mobile, timp petrecut online, descarcari aplicații, vanzari gadgeturi cu acces online, plați online sau acces la internet de pe dispozitive mobile indica avansuri fața de perioadele anterioare. Totuși, in ceea ce privește utilizarea cardurilor bancare pentru plați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

