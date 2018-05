Stiri pe aceeasi tema

- La mai putin de 12 ore dupa ce administratia Trump a anuntat tarife asupra unor importuri chineze de 50 miliarde de dolari, China a reactionat rapid anuntand la randul sau tarife asupra unor importuri americane de o valoare similara. Acum, insa, dupa ce presedintele american Donald Trump…

- A dus o viața tihnita și discreta in ultimii ani, retragandu-se de la Hollywood la varsta pensionarii. Toate acestea s-au schimbat in momentul in care fiica sa a devenit logodnica Prințului Harry al Marii Britanii. Presa internaționala a cautat neincetat informații despre familia fostei actrițe pana…

- Deși mai este aproape o luna pana la mult-așteptata nunta a Prințului Harry cu Meghan Markle, afirmațiile șocante ale unui fost amic al actriței zguduie presa. Intr-o carte publicata de Andrew Morton, autorul biografiei Prințesei Diana, apar informații bomba despre prima casatorie a lui Meghan și despre…

- In așteptarea nunții Prințului Harry și a actriței Meghan Markle, fanii cuplului au fost duși pana la extaz de imaginile care au aparut recent in presa. Ipostazele romantice in care sunt surprinși cei doi arata o intimitate profunda, mai ales ca una dintre imagini ii arata pe cei doi indragostiți, impreuna,…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est de Ankara, cand…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…