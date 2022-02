7 din ultimele 7. CSM Lugoj s-a distrat cu Clujul

Stiri pe aceeasi tema

- Desfașurata pe terenul celor de la Constanța, partida a evoluat in prima faza in avantajul echipei de la malul marii, pana la pauza, cand conducea echipa Brașovului cu scorul 15-12. Dupa hiatusul dintre reprize, explicațiile și imbarbatarile antrenorului Alin Bondar și-au facut efectul, iar Corona…

- Luni, 14 februarie, chiar de Valentine’s Day, de la ora 18.00, echipa feminina de volei CS Medgidia joaca pe terenul Daciei Mioveni, intr-o partida contand pentru etapa a XVII-a a Diviziei A1.Fetele antrenate de Florin Voinea și Radu Began au nevoie ca de aer de victorii. Infrangerea cu CSM Lugoj din…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova nu au reușit surpriza vineri seara, in etapa a 15-a din Divizia A1. Trupa lui Lucian Zlotea a cedat pe terenul lui CSO Voluntari fara set caștigat, scor 3-0 (25-12, 28-26, 25-18), la capatul unui meci destul de disputat. Cu puțin noroc, alb-albastrele ar fi putut caștiga…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 1.825 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 5.926 teste, dintre care 3.085 teste rapide. In Timisoara au fost raportate 1.009 cazuri. In Timis, 429 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 32 la ATI. In ultimele…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a ratat marti, pe teren propriu, calificarea in semifinalele Challenge Cup, dupa ce a fost invinsa de formatia turca Aydin BBSK si in mansa retur din sferturile de finala ale competitiei, anunța news.ro. Scorul partidei CSM Lugoj - Aydin BBSK a fost 2-3, pe…

- Singura reprezentanta a Timisului intr-o competitie europeana, CSM Lugoj a obținut in Turcia un rezultat bun in sferturile de finala a Cupei Challenge la volei feminin. CSM Lugoj a fost invinsa cu scorul de 3-2 (26-28, 25-16, 25-16, 22-25, 15-10), in deplasare, de formația turca Aydin BBSK. Partida…

- CSM Lugoj, performera banateana din acest sezon al cupelor europene, a cedat la limita in turul sfertului de finala din Cupa Challenge cu Aydin BBSK. Scorul primei manse a fost 3-2 pentru gruparea din sud-vestul Turciei. Au fost cateva „peripetii” inaintea acestui duel, un „sfert” care reprezinta deja…

- Se anunța ca fiind cel mai intersant meci al rundei și așa a fost. Partida dintre CSM Lugoj și Volei Alba Blaj din prima etapa a returului Ligii de elita la volei feminin a avut de toate: rasturnari de scor, faze spectaculoase și cinci seturi pline de dramatism. S-a impus cu 3-2 vicecampioana, experiența…