649 de cazuri de COVID-19 confirmate în școli, la cinci zile de la redeschidere Situația epidemiologica din școli inregistreaza 76 de noi cazuri de COVID-19 și 649 de cazuri de COVID-19 in total la cinci zile de la redeschiderea școlilor. Ministerul Educației a oferit urmatoarele informații cu privire la situația cazurilor inregistrate intre 11 și 12 februarie, dupa cum arata Libertatea: Numar clase cu activitate suspendata in perioada 11-12 februarie: 32 Numar elevi confirmați in perioada 11-12 februarie: 46 Numar angajați confirmați in perioada 11 – 12 februarie: 30 Citeste și: Ce spun experții despre cazurile de COVID-19 din școli: „Infectarea nu are legatura cu școala,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

