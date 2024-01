In ultimele 24 de ore, au fost salvate de pe munte 64 de persoane, dintre care 42 au ajuns la spital, informeaza Salvamont Romania, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook.Ultima zi din an a fost o zi de foc, cu foarte multe interventii, pentru salvamontistii din intreaga tara. „In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 62 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. In cazul acestor interventii au fost salvate 64 de persoane. Dintre acestea, dupa ce au primit asistenta Salvamont, 26 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD…