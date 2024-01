63 de programe de perfecționare pentru profesorii din Gorj Casa Corpului Didactic a intrat cu oferta pe SEAP. Toate cursurile de perfecționare de pe SEAP vor putea fi accesate de unitațile de invațamant, iar profesorii vor putea sa se perfecționeze. In total sunt disponibile 63 de programe de perfecționare. „Am intrat pe SEAP cu ofertele noastre, sa putrem sa venim in sprijinul unitaților de invațamant, sa poata sa obțina cursurile de care profesorii au nevoie. Sunt in total 63 de programe de perfecționare. In schimbul cursurilor de perfecționare se primesc credite. Au nevoie de 90 de credite pe parcursul a 5 ani. In Gorj sunt 1.000 de profesori care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul tren electric cumparat de Romania in ultimii 20 de ani, in valoare de aprox. 13 milioane de euro, a luat foc in județul Braila, cand a fost conectat la rețeaua electrica feroviara saptamana trecuta pe inelul de la Faurei, informeaza Doar in Braila. Practic, cand a fost cuplat la rețeaua electrica…

- Primul tren nou-nouț, achiziționat de Romania, in ultimii 20 de ani, era anunțat la sfarșitul lunii noiembrie. Presa a scris atunci unde și cand sosește. ”Din Polonia, in seara zilei de 2 decembrie, și operat de CFR Calatori”. Cotidianul a relatat, de asemenea, despre marea investiție cu fonduri europene.…

- Dupa mai bine de 20 de ani, Romania va avea primul tren electric inter-regional. Acesta face parte din setul celor 37 de unitati electrice multiple contractate de Alstom. Trenul a parasit miercuri fabrica din Katowice, Polonia, si va ajunge la Curtici sambata seara. „Echipa ARF, impreuna cu reprezentantii…

- Primul tren electric nou cumparat de Romania in ultimii 40 de ani a finalizat testele statice la fabrica din Katowice din Polonia si este pregatit pentru livrarea in tara, in cursul saptamanii viitoare. „Primul tren electric RE-IR, din cadrul contractului semnat de ARF cu Alstom in 2022, pentru achizitionarea…

- Romania dispunea, in 2022, de 1.299.318 de locuri de parcare publice, fața de 1.275.603 in 2021 și 1.174.491 in 2020, arata analiza Inventarul Parcarilor Publice, realizata de integratorul de soluții inteligente la cheie Vegacomp Consulting. „In aceasta ediție, observam o creștere semnificativa a veniturilor…

- „Dam startul unei noi ediții a programului „Profesii Bine Cimentate” desfașurat de Școala de Valori și Holcim Romania, pentru studenții care doresc sa descopere oportunitațile din industria cimentului” anunța Holcim Romania intr-un comunicat de presa. Programul se adreseaza studenților din anii II,…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat, luni, procedura de evaluare tehnica si financiara a ofertei inaintate de operatorul feroviar CFR Calatori in cadrul primei proceduri din Romania de licitare a unui contract de serviciu public in domeniul transportului feroviar de calatori. Serviciile…

- CFR Calatori cumpara primele trenuri noi in 20 de ani. Autoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat, luni, procedura de evaluare tehnica si financiara a ofertei inaintate de operatorul feroviar CFR Calatori in cadrul primei proceduri din Romania de licitare a unui contract de serviciu public in…