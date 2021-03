Stiri pe aceeasi tema

- In urma concluziei comunicate de Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) ca vaccinul produse de AstraZeneca este „sigur și eficient” și ”nu este asociat” unui risc mai ridicat de producere a unor cheaguri de sange, Italia, Franța, Spania și Germania au anunțat ca vor relua imunizarea polpulației…

- Spania, Germania, Italia și Franța vor relua vaccinarea cu serul AstraZeneca, dupa ce Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a comunicat ca vaccinul este „sigur și eficace”. Spania va relua de miercuri programul de vaccinare…

- EMA a decis: Vaccinarea cu AstraZeneca este sigura! Beneficiile sunt mai mari decat riscurile. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a comunicat, joi, mult-asteptata decizie in cazul vaccinului anti-COVID de la AstraZeneca. Evenimentul vine in urma raportarii a zeci de cazuri de tromboze semnalate…

- Numarul infectarilor noi cu coronavirus (17.504) este la cel mai mare nivel de dupa 22 ianuarie, conform Institutului Robert Koch, iar rata de infectare a ajuns la 90 de cazuri noi la o suta de mii de persoane, in ultimele șapte zile. Totuși, in timp ce rata de infectare a continuat sa creasca, numarul…

- Belgia a cerut companiei farmaceutice AstraZeneca sa foloseasca dozele suplimentare de vaccin anti-COVID stabilite catre țarile europene care au hotarat sa suspende temporar administrarea vaccinului din cauza temerilor unor posibile efecte adverse grave, relateaza Euractiv, citata de Hotnews."Am contactat…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) ramane ''ferm convinsa'' ca beneficiile vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca depasesc riscurile, a declarat marti directoarea executiva acestei institutii, Emer Cooke, in urma semnalarii unor posibile efecte secundare, dar fara o…

- Autoritațile romane au decis sa continue campania de vaccinare cu serul AstaZeneca, in urma unei ședințe, a anunțat, in aceasta seara, Comitetul de Vaccinare. Reprezentanții mai multor instituții implicate in campania de vaccinare „au decis continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) va organiza, joi, „o ședința extraordinara”, dupa ce mai multe țari au suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca din cauza temerilor privind apariția unor cheaguri de sange la cei imunizați cu acest ser, a anunțat instituția intr-un comunicat, citat de Mediafax…