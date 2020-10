600.000 de cupluri din China s-au căsătorit în vacanța de Ziua Națională Tinerii chinezi sint mai indragostiți ca niciodata. Peste 600.000 de cupluri din China s-au casatorit pe parcursul sarbatorii naționale ”Saptamina de Aur”. S-a stabilit astfel un record, fiind cu 11% mai multe cupluri decit anul trecut in aceeși perioada. Sezonul nunților a inceput in forța in China! Un numar record de 600 de mii de cupluri au devenit soț și soție cu acte in regula. Totul s-a petr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a pieței bursiere din China a urcat la un nivel record de peste 10.000 de miliarde de dolari, pe masura ce accelerarea redresarii economice a țarii a propulsat-o peste maximul atins acum cinci ani, anunța Financial Times.Capitalizarea de piața a tuturor acțiunilor listate in…

- Autoritatile din China vor da un test important in urmatoarea perioada. Trebuie sa demonstreze ca pot controla pandemia si in timpul vacantei de o saptamina care le este acordata oamenilor cu ocazia Zilei Nationale. Milioane de persoane și-au facut deja bagajele și s-au inghesuit in gari, transmite…

- Un record de doua milioane de cazuri de Covid-19 a fost inregistrat saptamana trecuta, insa numarul deceselor a scazut cu 10%, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, scrie News.ro.Citește și: BREAKING Parlamentul a votat creșterea punctului de pensie cu…

- Saptamina trecuta a fost stabilit un nou anti-record la numarul de cazuri noi de infectie COVID-19 inregistrate in Moldova. Potrivit agentiei de presa Infotag, conform datelor oficiale ale Ministerului Sanatatii, in cursul saptaminii au fost inregistrate 3.618 cazuri, transmite știri.md. De asemenea,…

- Cotele apelor fluviului Yangtze au atins un nivel istoric, joi dimineata, in municipiul chinez Chongqing, constituind o amenintare fara precedent la adresa metropolei situate in sud-vestul Chinei, informeaza agentia Xinhua. Nivelul apelor consemnat la statia hidrologica Cuntan din Chongqing…

- La inceputul acestei saptamani, aurul a atins noi preturi record ca urmare a faptului ca ingrijorarile legate de statisticile referitoare la pandemie precum si tensiunile dintre SUA si China au pus presiune asupra sentimentului investitorilor, se arata intr-o analiza a XTB Romania, unul dintre cei mai…

- Pretul aurului a crescut semnificativ luni, investitorii fiind din ce in ce mai interesati de metalul galben, pe fondul temerilor ca extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19) va incetini ritmul redresarii economiei mondiale, si al tensiunilor geopolitice dintre SUA si China, transmite Agerpres.…

- Astfel, numarul total de infectii cu noul coronavirus in Statele Unite se ridica la 3.698.209 de la inceputul pandemiei de COVID-19, care a izbucnit in China. Peste 140.000 de morti de COVID-19 in SUA In ultimele 24 de ore, COVID-19 a facut 832 de noi victime, pentru un total de 140.119 de…