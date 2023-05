Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni designeri de bijuterie contemporana de pe patru continente vor veni in luna mai la București pentru a-și expune creațiile-unicat in cadrul Targului Internațional de Bijuterie Contemporana AUTOR – punct de referința pentru artiștii bijutieri d

- Sfarșit tragic pentru șoferul autobasculantei incarcate cu pietriș care s-a rasturnat, vineri de dimineața, pe Autostrada A1, București – Pitești, la kilometrul 53, pe raza localitații dambovițene Corbii Mari. Leziunile suferite in urma accidentului i-au fost fatale barbatului. Șoferul a fost gasit…

- Exista un mare interes din partea turiștilor romani sa viziteze Grecia, care se numara printre opțiunile lor de top, dupa cum a demonstrat-o participarea Oficiului Elen de Turism (EOT) la Targul Internațional de Turism TTRI Romania. Mesajele primite de EOT pentru sezonul turistic din acest an au…

- Barbatul deghizat in maicuta, prin in trecut cersind in acelasi fel si in Bucuresti, a fost prins la finalul saptamanii trecute la Bacau. Politia Locala a municipiului Bacau a anuntat ca individul deghizat in maicuta a fost depistat vineri dimineata in zona Bisericii "Sfantul Nicolae" din Municipiul…

- Castelul Mariaffi din comuna Sangeorgiu de Mureș a fost promovat atat la Targul de turism al Romaniei de la București cat și la cel de la Budapesta, evenimente care s-au desfașurat zilele trecute, a anunțat sambata, 4 martie, ing. Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș. "Echipa Visit…

- Cea de-a 44-a ediție a Targului Internațional de Turism de la Belgrad va avea loc in perioada 23 – 26 februarie 2023 și va avea China ca țara-invitata de onoare. Aproape 500 de instituții turistice din 41 de țari și regiuni vor participa la cel mai mare targ turistic internațional din Europa de Sud-Est.…

- Naționala de rugby a Romaniei a invins, cu 67-27 (38-10), reprezentativa Poloniei, in primul meci din Rugby Europe Championship (REC), sezonul 2023, disputat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. „Stejarii” au marcat 11 eseuri - prin Mihai Chirica (2), Marius Simionescu, Tudor Butnariu, Gheorghe…