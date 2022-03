Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii care lucreaza pentru companiile de tehnologie occidentale se grupeaza pentru a-și ajuta patria aflata sub asediu, urmarind sa doboare site-uri de dezinformare, sa-i incurajeze pe ruși sa se opuna acțiunilor guvernului de la Moscova și sa accelereze livrarea ajutoarelor umanitare, informeaza…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina se desfasoara in mai multe zone ale tarii din estul Europei, atat prin lupte propriu-zise cat si la nivel psihologic. Din nordul Peninsulei Crimeea, apar informatii cu privire la un convoi de blindate rusesti, care ar fi traversat podul din Herson, invaluit de fum, spre…

- Ziarul rus Novaya Gazeta a anunțat ca urmatoarea sa ediție va aparea in limbile rusa și ucraineana, intr-un act rar de disidența publica impotriva razboiului in Rusia, noteaza The Guardian.

- Trupele ruse au patruns in regiunea ucraineana Herson, limitrofa peninsulei Crimeea, anexata ilegal de Rusia de la Ucraina in 2014, a informat joi Paza de Frontiera a Ucrainei. "In prezent, se observa miscari de echipament militar in peninsula de la frontiera administrativa", a anuntat institutia ucraineana…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- Alexandr Lukașenko , președintele Belarus, spune ca țarile din Occident vor persista sa perturbe situația din fostele țari sovietice pentru a slabi Rusia. Intr-un discurs despre starea națiunii, el a spus ca Ucraina este subiectul unui compromis in culise, care este impinsa intr-un conflict și se pregatește…

- Atitudinea romanilor din Ucraina, negativa fata de Rusia, s-a schimbat foarte mult dupa 2017, cand s-au dat legi care incalcau drepturi ale minoritatilor. Foarte multi romani s-au simtit dezamagiti devenind oarecum indiferenti. Din aceasta cauza, nu mai considera confruntarea ruso-ucraineana ca fiind…

- Ucrainenii sunt evident ingrijorați, dar gata sa iși apere țara in cazul unui atac al Rusiei, spune pentru Libertatea profesorul Olexii Haran, de la Universitatea Naționala din Kiev-Academia Mohyla. Vorbind despre motivația lui Vladimir Putin, el spune ca acesta vrea sa controleze Ucraina. Asta „deoarece…