- Mihaita Tiganescu, Mugurel Semciuc, Stefan Berariu si Florin Lehaci au obtinut medalia de bronz in proba de patru rame masculin, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen. Este a patra medalie obtinuta de delegatia Romaniei in patru curse, dupa doua de aur si una de bronz. Cursa a fost castigata…

- Sportivele romane Ancuta Bodnar si Simona Radis au cucerit sambata medaliile de aur in proba masculina de dublu vasle, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen. Este a treia medalie de aur pentru Romania, dupa cele obtinute la dublu rame feminin și masculin, transmite GSP.UPDATE ora 15.00.…

- Cinci echipaje romanesti s-au calificat, joi, 11 august, direct in finalele pentru medalii din cadrul Campionatelor Europene de canotaj de la Munchen (Germania). In proba de dublu rame feminin, Denisa Tilvescu si Ioana Vrinceanu au castigat seria a doua (07:46.57), iar la simplu vasle feminin categorie…

- Romania va participa cu 11 echipaje si 39 de sportivi la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen (Germania), competitie care se va desfasura in perioada 11-14 august. Lotul tricolor are urmatoarea componenta: dublu rame feminin: Ioana Vrinceanu, Denisa Tilvescu; dublu rame masculin: Marius Cozmiuc,…

- PARTICIPARE… Prezența vasluiana la Campionatul European de canotaj, care se desfașoara in perioada 11-14 august in Germania, la Munchen. Iuliana Buhuș, din comuna Alexandru Vlahuța, va concura in proba de patru rame feminin, in timp ce Adriana Ailincai este rezerva. Ediția 2022 a Campionatului European…

- Delegatia Romaniei, cu noua medalii, dintre care cinci de aur si patru de argint, a incheiat pe locul trei in clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de inot de la Otopeni, dupa ce in ultima zi a obtinut un aur prin David Popovici 100 m liber si un argint prin Vlad Stancu 400 m liber .In clasamentul…

- Regata de pe lacul Lucerna (Elvetia) a adunat la start peste 600 de canotori din 39 de țari. Romania are inscrise in competiție 10 barci. Delegația tricolora e compusa din 52 de canotori, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Vineri, 8 iulie, șase echipaje au terminat pe primul loc in probele…

- Sportivii din Centrele Naționale Olimpice pentru Juniori au dominat Campionatul European pentru juniori de la Varese, Italia. Tricolorii au reușit sa urce pe podium la cinci probe, de trei ori imnul Romaniei a rasunat in Italia., informeaza Comitetul Olim