- Dorian Popa a cucerit intreaga suflare feminina din Romania cu muzica sa, dar și cu aspectul fizic pe care s-a concentrat indelung in ultima perioada. Lucrat la sala, cu o dantura impecabila și un bronz uniform, artistul care a facut furori cu hitul "Hatz, Johnule" ascunde un mare secret. Ce studii…

- Vineri seara a avut loc un spectacolul caritabil organizat de Asociația Uniunea Femeilor din Gorj in parteneriat cu Primaria Orașului Rovinari, pentru micuța Sara in varsta de doar 6 anișori și care a fost diagnosticata cu leucemie. Pe scena Casei de Cultura din Rovinari au urcat mai mulți…

- Planeta noastra este foarte complexa, iar unele lucruri despre Pamant chiar ar putea sa-ți dea de gandit. Playtech a alcatuit o lista de astfel astfel de informații, care nu sunt suficient de raspandite incat sa le cunoasca toata lumea.

- Aryna Sabalenka (Belarus; 12 WTA) a vorbit despre meciul cu Simona Halep (4 WTA), din sferturile de finala ale turneului de la Adelaide, pe care l-a caștigat in doua seturi, potrivit Mediafax.A menționat ca a avut emoții pana la finalul ultimului punct al meciului, chiar daca a condus cu 5-0…

- Despre inchisori știm ca sunt locul unde sunt trimiși cei care au incalcat legea, pentru a-și ispași pedeapsa data de judecatori. In istorie, inchisorile au fost folosite și ca locuri de tortura, pentru deținuții politici, declarați „dușmani” ai regimului flat la conducere. Totuși, ca orice lucru, și…

- Corpul uman a fost și inca este o mare curiozitate pentru omenire și pentru știința. Știai ca urechile și nasul nu se opresc niciodata din crescut? Afla și alte curiozitați despre corpul uman!

- Probabil cele mai cunoscute jucatorii din lume, Lego nu mai sunt de mult doar jucarii pentru copii. De altfel, exista in lume o organizatie a adultilor fani Lego, care se cheama chiar asa: AFOL (Adults Fans of LEGO).

- Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are milioane de fani și o cariera așa cum a visat. Insa, viața lui nu a fost intotdeauna așa ușoara. „N-as spune ca i-am crescut chiar singura, m-au ajutat bunicii. Au fost niste situatii in familia noastra. De prin 2006 noi am ramas…