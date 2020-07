Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul britanic pentru tehnologie digitala Oliver Dowden a informat Camera Comunelor despre decizia de scoate a Huawei de pe piata, efectele negative fiind ca lansarea 5G in Regatul Unit va fi intarziata cu un an. "Nu a fost o decizie ușoara, dar este cea potrivita pentru rețelele de telecomunicații…

- Australia și-a avertizat marți cetațenii ca ar putea fi victime ale „detenției arbitrare” în China, acesta fiind ultimul semn al tensiunii în creștere între cele doua țari, relateaza AFP și The Guardian.Ministerul de Externe australian a emis avertismentul în…

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane în afacerile interne ale Hong Kong, ca reactie la criticile emise de premierul Boris Johnson împotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale, retrocedata…

- Marea Britanie a acuzat, joi, ca Rusia, China și Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, relateaza agenția de presa Reuters, citata de Agerpres.”Coronavirusul…

- China și-a pus lumea in cap prin proiectul de lege privind securitatea naționala in Hong Kong. Fosta provincie britanica este ravnita inapoi de stapanitorii ei, cel puțin asta reiese din ultimul mesaj pe care l-a transmis Londra. Intr-o scrisoare deschisa, publicata in doua ziare de mare tiraj, premierul…

- Regatul Unit i-a amintit marti Chinei obligatiile internationale pe care le are in privinta autonomiei Hong Kongului, periclitata de o lege cu privire la securitatea nationala pe care Beijinul vrea sa o impuna fostei colonii britanice, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Mingea se afla in…