- Cca 5,7 milioane de lei vor fi alocate, din Fondul de rezerva al Guvernului, pentru lichidarea consecințelor provocate de calamitațile naturale din vara anului curent. Astfel, peste 2 milioane de lei vor fi acordate pentru reparația capitala a acoperișului gradiniței din comuna Sarata Galbena raionul…

- „Fiindca astazi este Ziua Mondiala a Educației, avem un proiect care confirma ca educația reprezinta o prioritate a guvernarii! Alocam din Fondul de Rezerva banii necesari pentru ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sa asigure personalului din educație voucherele educaționale. Ne respectam,…

- 123,1 mii de lei din Fondul de intervenție al Guvernului vor fi alocate Consiliului orașenesc Bucovaț, raionul Strașeni, pentru inlaturarea consecințelor ploilor abundente de la inceputul lunii aprilie, care au provocat alunecari de teren pe o porțiune de drum local. Decizia a fost aprobata in cadrul…

- „Vin astazi in fața dumneavoastra, pentru a angaja raspunderea Guvernului pe care il conduc pe un pachet de masuri care sa reduca risipa bugetara”, și-a inceput discursul premierul Romaniei de la tribuna Parlamentului, cu ocazia asumarii raspunderii pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare.…

- Masura vine pe fondul discuțiilor tot mai intense despre austeritate Sursa articolului: Decizie revoltatoare a Guvernului: ia din fondul de rezerva ca sa creasca salariile bugetarilor. Cine va primi bani in plus Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Primarii din orasele mici reclama ”o subfinantare cronica a investitiilor locale” si atrag atentia ca au de primit peste 200 de milioane de euro pentru finalizarea proiectelor finantate din fonduri europene. Asociatia Oraselor solicita Guvernului ca banii sa fie asigurati la rectificarea bugetara.”Peste…

- Peste 2 milioane de lei vor fi alocate din fondul de intervenție a Guvernului, in vederea acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiaților. Decizia a fost luata in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidata de prim-ministrul Dorin Recean.

- Suma, ce reprezinta circa un milion de euro la cursul actual, reprezinta "contravaloarea lucrari de infiintare paduri ndash; executate in baza Contractului de lucrari 736 17.03.2004ldquo;. Discutiile s au purtat in dosarul cu indicativul 1004 118 2023 al Tribunalului Constanta, cauza in care RAJDP a…