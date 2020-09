Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5344 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 11 persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp […] The post 57 de suceveni sunt internați cu forme severe și grave de coronavirus first appeared on Suceava News Online .