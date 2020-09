Victor Ponta – jucăria preferată a sistemului. Dosare grele fabricate la comandă

De ce Ponta era jucăria preferată a Sistemului și cum era manevrat pentru a îndeplini sarcinile Statului Paralel The post Victor Ponta – jucăria preferată a sistemului. Dosare grele fabricate la comandă appeared first on Realitatea… [citeste mai departe]