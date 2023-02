Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, cere demisia directorului Gradiniței cu Program Prelungit „Constantin Brancuși”, Camelia Balanescu. Potrivit edilului, situația creata in cadrul instituției, acolo unde parinții au fost puși sa semneze o declarație pe propria raspundere in caz de cutremur, este…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a cerut demisia directoarei Gradinitei cu program prelungit „Constantin Brancusi”. Parintii celor mici au fost pusi sa semneze o declaratie pe propria raspundere in caz de cutremur. „Cer demisia directorului Gradinitei cu Program Prelungit ‘Constantin Brancusi’,…

- Inspectoratul Școlar Județean Gorj a eliminat declarația pe propria raspundere in caz de cutremur ceruta parinților de o gradinița din Targu Jiu. Marți a fost efectuat un control la unitatea de invațamant. Declarația fusese aprobata de Consiliul de Administrație al gradiniței. „In urma incidentului…

- Universitatea „Constantin Brancuși“ din Targu Jiu a trecut la cursuri online din cauza cutremurelor, iar reluarea cursurilor dupa o vacanța de o saptamana a fost amanata cu o saptamana.

- "Avand in vedere activitatea seismica manifestata in ultimele zile in judetul Gorj, pentru siguranta studentilor si angajatilor, Consiliul de Administratie al Universitatii 'Constantin Brancusi' din Targu Jiu a adoptat urmatoarele masuri: desfasurarea tuturor activitatilor didactice in regim online…

- Cu ocazia Zilei Naționale „Constantin Brancuși”, universitatea care ii poarta numele organizeaza – prin Institutul de Cercetare, Documentare și Inovare -, o serie de evenimente care sa marcheze aceasta zi. Astfel, joi, 16 februarie, se va desfașura un simpozion online „Brancuși, contemporan perpetuu”,…

- Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși” din Targu Jiu ofera pentru angajare, un post de inspector de specialitate, grad profesional IA, la Compartimentul financiar, contabilitate și resurse umane.… Articolul Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși”…