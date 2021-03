Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 55.131 doze de ser, dintre care 43.451 – Pfizer BioNTech, 4.109 – Moderna si 7.571 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP, prin aplicatia…

- Alte 214.110 doze de vaccin Pfizer BioNTech vor fi livrate luni in Romania, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, anunța Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. CNCAV aminteste ca, incepand de sambata, se pot programa…

- 27.944 de persoane au fost vaccinate impotriva noului coronavirus, in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului transmis sambata de CNCAV. Cifrele sunt in scadere fața de zilele precedente. In scadere sunt și reacțiile adverse in urma administrarii serului, cele mai multe fiind inregistrate la vaccinul…

- Zborul care urma sa aduca a opta tranșa de vaccin Pfizer in Romania, dar a fost anulat din cauza vremii din Germania ajunge totuși pe aeroportul din Otopeni luni seara, precizeaza CNCAV. Avand in vedere intarzierea sosirii dozelor de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, așteptate luni dimineața…

- Luni, 08 februarie, va sosi in Romania cea de a opta transa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 163.800 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Transportul…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a anunțat ca luni va sosi in Romania a șasea tranșa de vaccin Pfizer BioNTech. Este vorba de 92.430 de doze. Potrivit CNCAV, cele 92.430 doze de vaccin vor ajunge in țara pe cale aeriana, pe aeroporturile…

- Luni va ajunge in Romania a cincea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, 87.750 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.

- Cea de-a patra transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, de 150.150 doze, a sosit astazi in Romania pe cale aeriana pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Transportul a fost asigurat de…