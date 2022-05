5.437 de locuri disponibile în județul Brașov pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023. Câte cereri s-au depus până acum? In conformitate cu Calendarul inscrierii in invațamantul primar pentru anul școlar 2022-2023, 10 mai este ultima zi in care parinții ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana la finele acestui an pot depune cererile de inscriere la unitatea școlara dorita. Pana la acest moment au fost inregistrate și validate 5.173 de cereri la cele 174 de unitați școlare cu nivel primar din județul Brașov, pentru anul școlar 2022-2023 fiind disponibile 5.437 de locuri, cu aproape 100 de locuri mai mult decat in anul precedent. Unitațile școlare la care au fost inregistrate mai multe cereri ale parinților… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile la gradinițe se incheie la finalul acestei luni Foto: Gina Poenaru RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Educației anunța ca înscrierile la gradinițe se încheie la finalul acestei luni. Masuri noi sunt anunțate și pentru creșe, unde copiii vor putea fi…

- Concursurile pentru selectia in clasa a V-a la liceele cele mai cautate din Iasi se apropie, iar emotiile copiilor si parintilor sunt din ce in ce mai mari. Asta pentru ca, anul acesta, Inspectoratul Scolar, impreuna cu colegiile si liceele din Iasi, a hotarat ca aceste competitii sa se desfasoare in…

- Elevii de clasa a IV-a de la școlile din Bistrița se pot inca inscrie la cursurile GRATUITE de inot de la Casa EMA! Programul „Școala de Inot”, derulat in parteneriat cu Primaria Bistrița, incepe pe 16 mai. Copiii din clasele a IV-a din Bistrița sunt așteptați sa se inscrie, pana in 13 mai, la cele…

- Ministerul Educației anunța ca inscrierile pentru clasa pregatitoare, care au demarat la data de 11 aprilie a.c, se vor putea face pana cel mai tarziu la data de 10 mai a.c. In acest scop, parinții vor completa cererea-tip, online, pe site-ul inscriere.edu.ro sau la unitatea de invațamant la care solicita…

- Au mai ramas doar doua saptamani in care elevii din clasele a VIII-a se pot inscrie pentru admiterea la colegiile militare Elevii din clasele a VIII-a care doresc sa urmeze colegiul militar, mai au la dispoziție doar doua saptamani pentru a se inscrie la admiterea in invațamantul liceal militar, anul…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani va desfasura activitati de recrutare a candidatilor pentru admiterea in instituțiile de invațamant postliceal pe locurile destinate formarii inițiale a cadrelor militare ale Jandarmeriei Romane.

- Deputatul Robert Sighiartau iși dorește ca mancarea in invațamantul antepreșcolar și preșcolar sa fie subvenționata de stat, și sa nu mai fie platita de parinți. „Inca o masura care vine in sprijinul familiilor”. „Anul trecut am propus un proiect de lege pentru asigurarea unei alimentații sanatoase…

- Saptamana școlara 7-11 februarie a debutat cu un numar de 1387 de preșcolari infectați cu COVID 19, potrivit informațiilor oferite de purt. de cuv. al ISJ; Valentin Bucur. De asemenea, numarul personalului infectat a juns la 340. Patru unitați școlare au trecut in online: este vorba despre Colegiul…