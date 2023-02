Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat vineri primul transfer al unor fonduri rusesti confiscate, cu scopul de a ajuta Ucraina, transmite sambata AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Procurorii federali americani au confiscat, in ianuarie, active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried. Acestea sunt, in mare parte, sub forma de actiuni Robinhood, potrivit unui dosar al instantei de vineri, scrie News.ro . Bankman-Fried, care a fost acuzat ca…

- Bankman-Fried, care a fost acuzat ca a furat miliarde de dolari de la clientii FTX pentru a plati datorii contractate de fondul sau speculativ concentrat pe cripto, a pledat nevinovat pentru acuzatiile de frauda. El este programat sa fie judecat in octombrie. Departamentul de Justitie a dezvaluit confiscarea…

- Curtea de Apel de la Paris a anulat marți, 10 ianuarie 2023, decizia din luna octombrie 2013 a Arbitrajului de la Paris, prin care Republica Moldova a fost obligata sa achite despagubiri de circa 50 de milioane de dolari firmei „Energoalians” din Ucraina, in spatele careia era controversatul Veaceslav…

- Departamentul american al Apararii a acordat L3Harris Technologies un contract de 40 de milioane de dolari pentru livrarea a 14 sisteme de arme antidrona pentru a susține forțele de securitate din Ucraina, a declarat compania, conform Reuters.

- Presedintele Joseph Biden a reafirmat miercuri seara, cu ocazia intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, sustinerea Statelor Unite pentru Ucraina in contextul "agresiunii" militare a Rusiei si a confirmat asistenta militar

- Serviciile de informații americane au confirmat ca o echipa de hackeri chinezi cunoscuta ca APT41 este implicata intr-un furt de zeci de milioane de dolari care a avut loc in 2020 din fondurile guvernamentale americane dedicate sprijinirii celor afectați de pandemia de coronavirus, relateaza Reuters…

- Hackerii chinezi au furat zeci de milioane de dolari din fondurile de ajutor pentru Covid-19 din SUA, incepand din 2020, au anuntat luni Serviciile Secrete americane, citate de News.ro. Serviciile Secrete au refuzat sa ofere detalii suplimentare, dar au confirmat un articol al NBC News care spune ca…